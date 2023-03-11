Российская армия обстреляла центр Херсона, погибли три человека. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении „склада боеприпасов“

По информации областной администрации, за последние сутки российские войска 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, находящиеся под контролем Украины, выпустив 335 снарядов.

„Противник открывал огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА“, - говорится в сообщении.

По сведениям Херсонского городского совета, сам областной центр и прилегающие к нему районы за прошедшие сутки были обстреляны 13 раз, в результате погиб один местный житель.

Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков объявил в субботу, что на херсонском направлении российскими войсками было нанесено поражение артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны ВСУ.

После того как российское командование в начале ноября прошлого года приняло „непростое решение“ и войска покинули правый берег Днепра, Херсон и его окрестности регулярно подвергаются обстрелам российской артиллерии. Их жертвами стали десятки мирных жителей. Военные эксперты отмечают, что российские артобстрелы жилых кварталов Херсона носят стихийный, неизбирательный характер и не решают каких-либо военных задач.

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