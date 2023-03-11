На автомобильной палубе MS Finlandia вчера случился пожар. Никто не пострадал

Экипаж парома MS Finlandia заметил дым, поднимающийся над пассажирским автомобилем, когда судно выходило из Хельсинки вчера в 9 утра, сообщает на своем сайте компания Eckerö Line.

Автомобиль был не электрическим. Были активированы спринклеры, и пожарная команда судна смогла быстро потушить пожар. Ситуацию быстро взяли под контроль, никто не пострадал.

Поврежденный автомобиль отбуксировали с судна уже в Таллинне. Паром MS Finlandia прибыл в Таллиннский порт по расписанию в 11.15 и продолжил движение в соответствии с обычным расписанием.

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