Новости Эстонии
11.03.2023, 15:51

На автомобильной палубе MS Finlandia вчера случился пожар. Никто не пострадал

 
Eckerö Line
Eckerö Line
ФОТО: unknown | Delfi Meedia

Вчера на автомобильной палубе MS Finlandia возник пожар, который быстро потушила команда судна.

Экипаж парома MS Finlandia заметил дым, поднимающийся над пассажирским автомобилем, когда судно выходило из Хельсинки вчера в 9 утра, сообщает на своем сайте компания Eckerö Line.

Автомобиль был не электрическим. Были активированы спринклеры, и пожарная команда судна смогла быстро потушить пожар. Ситуацию быстро взяли под контроль, никто не пострадал.

Поврежденный автомобиль отбуксировали с судна уже в Таллинне. Паром MS Finlandia прибыл в Таллиннский порт по расписанию в 11.15 и продолжил движение в соответствии с обычным расписанием.

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