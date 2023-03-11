Новости Эстонии
11.03.2023, 17:17

ГРАФИК | Провал центристов на выборах стал крупнейшим крахом партии за последние 20 лет

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Jüri Ratas
Jüri Ratas
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В последний раз партия „Союз Отечества“ потеряла десять мест после отставки второго правительства Марта Лаара и прихода партии Res Publica в политику Эстонии.

Выборы в Рийгикогу 1992 и 1995 годов нельзя сравнивать с голосованием в XXI веке, потому что тогда свои списки могли представлять избирательные объединения, а не только партии. Самые большие падения произошли в 1990-х годах, когда из партий пришли премьер-министры.

В 1992 году к власти пришел избирательный блок Isamaa во главе с Мартом Лааром, начавший с революционных реформ, а также попавший в несколько скандалов. Во время выборов в Рийгикогу 1995 году большинство надежд на будущее Эстонии не оправдались, и Лаар и Isamaa, правившие вместе с нынешними социалистами, изрядно от этого пострадали, лишившись 21 места из 29.

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