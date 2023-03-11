Новости Эстонии
11.03.2023, 17:17

ГРАФИК | Провал центристов на выборах стал крупнейшим крахом партии за последние 20 лет

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Юри Ратас не стал тяжелоатлетом. Несмотря на, казалось бы, сильный последний рывок, поддержка Центристской партии была на самом низком уровне за все годы выборов
Юри Ратас не стал тяжелоатлетом. Несмотря на, казалось бы, сильный последний рывок, поддержка Центристской партии была на самом низком уровне за все годы выборов
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В последний раз партия „Союз Отечества“ потеряла десять мест после отставки второго правительства Марта Лаара и прихода партии Res Publica в политику Эстонии.

Выборы в Рийгикогу 1992 и 1995 годов нельзя сравнивать с голосованием в XXI веке, потому что тогда свои списки могли представлять избирательные объединения, а не только партии. Самые большие падения произошли в 1990-х годах, когда из партий пришли премьер-министры.

В 1992 году к власти пришел избирательный блок Isamaa во главе с Мартом Лааром, начавший с революционных реформ, а также попавший в несколько скандалов. Во время выборов в Рийгикогу 1995 году большинство надежд на будущее Эстонии не оправдались, и Лаар и Isamaa, правившие вместе с нынешними социалистами, изрядно от этого пострадали, лишившись 21 места из 29.

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