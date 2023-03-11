11.03.2023, 17:17
ГРАФИК | Провал центристов на выборах стал крупнейшим крахом партии за последние 20 лет(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В последний раз партия „Союз Отечества“ потеряла десять мест после отставки второго правительства Марта Лаара и прихода партии Res Publica в политику Эстонии.
Выборы в Рийгикогу 1992 и 1995 годов нельзя сравнивать с голосованием в XXI веке, потому что тогда свои списки могли представлять избирательные объединения, а не только партии. Самые большие падения произошли в 1990-х годах, когда из партий пришли премьер-министры.