Британская разведка: ВСУ насквозь простреливают Бахмут, лишая „вагнеровцев“ возможности продвинуться

В своей ежедневной сводке о ходе российско-украинской войны разведка сообщает, что за последние четыре дня российские наемники смогли взять под контроль большую часть восточного Бахмута, в то время как вооруженные силы Украины прочно удерживают запад города, разделенного речкой Бахмутка. После того, как украинцы уничтожили главные мосты через эту речку, линия фронта стала проходить по ней, говорится в сводке.

„Поскольку у украинских подразделений есть возможность вести огонь из укрепленных зданий к западу от реки, этот район превратился в „зону смерти“, что, по всей вероятности, создает чрезвычайно большие проблемы для сил „Вагнера“, пытающихся штурмовать „в лоб“ в западном направлении“, - пишут аналитики британской разведки.

В то же время они отмечают, что украинские силы и их маршруты снабжения в западном направлении остаются уязвимы для продолжающихся попыток россиян охватить защитников города с северного и южного флангов.

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете о ходе боевых действий сообщает, что российские силы продвинулись на новые позиции в северо-западной части Бахмута в 800 метрах от Артемовского завода по обработке металлов (АЗОМ). При этом российские источники утверждают, что боевики „Вагнера“ уже зашли непосредственно на территорию АЗОМ, отмечают аналитики.

В ISW также считают, что лобовые атаки на это предприятие, вероятно, обойдутся силам „Вагнера“ очень дорого.

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