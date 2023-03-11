Зеленский поручил изучить переименование России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю „комплексно проработать“ возможность переименовать Россию в Московию в украинском языке. Об этом сообщается в пятницу, 10 марта, в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.

Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Ее автор считает, что Московия - историческое название России, которое встречалось на „многих исторических картах“ в XVI-XIX веках, уже после того, как Петр I провозгласил государство Российской империей. В петиции также предлагается заменить термин „российский“ на „московский“, а „Российская Федерация“ на „Московская Федерация“.

„Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений“, - ответил Зеленский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поручение украинского президента „очередным свидетельством попытки создания из Украины „анти-России“.

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