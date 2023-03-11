СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | 4 рекомендации, которые помогут успешно продать подержанный автомобиль
В ближайшие месяцы ожидается оживление автомобильного рынка, когда многие люди захотят обменять свой нынешний автомобиль на более новый. Руководитель Coop Pank Liising Мартин Ильвес и менеджер по продажам подержанных автомобилей Amserv Auto Райво Румберг поделились несколькими полезными советами о том, как быстро и выгодно продать подержанный автомобиль.
Знайте ситуацию и проанализируйте рынок
Перед тем, как выставить автомобиль на продажу, важно выяснить, если ли на рынке спрос на такую машину, как ваша. По какой цене и в каком состоянии продаются другие модели этой же марки. Чтобы узнать все это, имеет смысл выполнить соответствующий поиск на каком-нибудь портале продаж, например на auto24.ee. Добавьте в поисковый фильтр основные данные вашего автомобиля – марку, модель, год выпуска, тип коробки передач и пробег. Это позволит вам получить общее представление о том, сколько аналогичных автомобилей сейчас выставлено на продажу и по какой цене. При этом стоит учитывать, что реальные сделки обычно совершаются по чуть более низкой цене.
Если вам нужно продать машину быстро, то на нее придется установить более низкую цену, чем средняя на рынке. Продавая машину-хобби, спортивный или раритетный автомобиль, делайте это в соответствующий сезон. Один из вариантов – воспользоваться помощью официальных автодилеров, которые сразу сделают предложение о покупке вашего автомобиля или возьмут его на комиссионную продажу.
Вымойте машину, выполните ее обслуживание и ремонт
Если вы решили продать свой автомобиль, то сначала приведите своего четырехколесного друга в порядок – как внутри, так и снаружи. Начните с мытья машины. Для этого стоит воспользоваться помощью профессионалов, чтобы ваш автомобиль после мойки выглядел как новый. Не лишней будет химчистка салона, мойка двигателя, тщательная наружная мойка и вощение. При необходимости также отполируйте кузов.
Помимо внешней красоты, продаваемый автомобиль должен быть еще и технически исправен. Для покупателя очень важно знать, что машина регулярно проходила все техническое обслуживание, предусмотренное заводом-изготовителем. Если срок очередного технического обслуживания уже приближается, то перед продажей стоит его выполнить. Для покупателя это будет служить подтверждением того, что ему не потребуется сразу же вкладывать в машину деньги. Даже если привести машину в порядок очень дорого, это все равно стоит сделать перед ее продажей. Продать автомобиль в хорошем состоянии проще, и вы сможете запросить за него более высокую цену – обычно покупатель готов платить за „полный комплект“ больше.
Сделайте хорошие фотографии вашей машины
Хорошие фотографии, приложенные к объявлению о продаже, очень важны – они помогают привлечь внимание потенциальных покупателей. У неопытного продавца автомобиля всегда возникает много вопросов по этому поводу – с какого ракурса фотографировать, где лучше фотографировать и что вообще фотографировать у машины.
Автомобиль должен быть чистым, и из салона и багажника нужно убрать все личные вещи. Далее следует подобрать подходящий для фотосъемки свет, потому что снимки, сделанные в темноте, всегда получаются не слишком впечатляющими. Идеальные фотографии автомобиля можно сделать, например, на закате или в очень солнечный день. Тогда все детали автомобиля будут хорошо прорисовываться, и на фотографии будет приятно смотреть. Фотографии, сделанные под дождем или снегопадом, – не лучший вариант для объявления о продаже. Если нет возможности обеспечить хорошее естественное освещение для фотосъемки, следует найти гараж или парковочный дом с подходящим освещением. Чтобы сделанные в помещении фотографии не были слишком темными, стоит подумать о дополнительном свете.
Для покупателя важно, чтобы к объявлению были приложены фотографии автомобиля, сделанные с разных ракурсов. Если у транспортного средства есть какие-либо повреждения кузова, их также следует сфотографировать, чтобы покупатель не был разочарован, когда придет осматривать машину, и знал о недостатках с самого начала.
Обязательно нужно сфотографировать салон автомобиля, включая приборную панель, сиденья, руль, мультимедийную систему, оборудование для комфорта и другие важные детали, аксессуары и багажник. Исходя из этих фотографий потенциальный покупатель сделает свой первичный выбор.
Выставьте машину на продажу в правильном месте
При продаже автомобиля важно использовать правильные каналы продаж. Самым популярным порталом по продаже автомобилей является auto24.ee. В последнее время все больше подержанных автомобилей также предлагается в Facebook Marketplace, где продавцу и потенциальному покупателю очень легко общаться друг с другом.
Размещение объявления на порталах платное, а вот в Facebook это можно сделать совершенно бесплатно. Общение через Facebook способствует большему доверию между сторонами, потому что и покупатель, и продавец могут видеть профили друг друга.
При продаже спорткара или раритетного автомобиля, в качестве канала продажи стоит обратить внимание и на специализированные форумы, где общаются люди, интересующиеся именно такими автомобилями. Кроме того, у них есть свои группы и в Facebook.
А еще, всегда можно предложить свой подержанный автомобиль для продажи какому-нибудь автосалону или автомобильному дилеру, который возьмет все связанное с продажей машины на себя.
Если же вы хотите купить автомобиль, автокредит станет для вас хорошим помощником, который позволит на подходящих условиях распределить большие расходы на более длительный период. Вы можете с удобством заполнить заявку на автокредит онлайн.
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