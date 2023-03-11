Лондон призвал спонсоров ОИ-2024 надавить на МОК по поводу допуска России

Отмечается, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola , Intel , Samsung и Visa , оказать давление на комитет, пишет РБК. „Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях. Пока наши опасения и отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели „нейтралитета“ не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям“, — говорится в письме.

МОК в конце января допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, однако условия для этого еще предстоит определить. 2 февраля МОК уточнил, что занял такую позицию в том числе после заявления спецдокладчиков ООН по правам человека, которые выразили серьезную озабоченность из-за дискриминации спортсменов. В МОК также заявили, что пока обсуждают выступление спортсменов двух стран на турнирах в Азии, а об Олимпиаде-2024 говорить преждевременно.



Позиция МОК вызвала критику со стороны Украины, Великобритании, Польши и государств Прибалтики, однако в комитете заявили, что имеют поддержку всех крупнейших ассоциаций национальных олимпийских комитетов.



10 февраля министры и чиновники 36 государств провели саммит, на котором обсуждали эту тему. По его итогам, по словам министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, эти страны единогласно выступили против участия России в Олимпиаде в Париже. Но в итоговом письме в адрес МОК страны только попросили прояснить, в чем именно будет заключаться нейтральный статус россиян и белорусов. После саммита глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кому из спортсменов можно участвовать в турнирах.



Россияне и белорусы по рекомендации МОК отстранены от международных турниров по большинству видов спорта с февраля 2022 года.