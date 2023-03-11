Лондон призвал спонсоров ОИ-2024 надавить на МОК по поводу допуска России(11)
Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр, призвав их оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на комитет, пишет РБК.
„Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях. Пока наши опасения и отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели „нейтралитета“ не будут устранены, мы не согласны с тем, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям“, — говорится в письме.
МОК в конце января допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, однако условия для этого еще предстоит определить. 2 февраля МОК уточнил, что занял такую позицию в том числе после заявления спецдокладчиков ООН по правам человека, которые выразили серьезную озабоченность из-за дискриминации спортсменов. В МОК также заявили, что пока обсуждают выступление спортсменов двух стран на турнирах в Азии, а об Олимпиаде-2024 говорить преждевременно.
Позиция МОК вызвала критику со стороны Украины, Великобритании, Польши и государств Прибалтики, однако в комитете заявили, что имеют поддержку всех крупнейших ассоциаций национальных олимпийских комитетов.
10 февраля министры и чиновники 36 государств провели саммит, на котором обсуждали эту тему. По его итогам, по словам министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, эти страны единогласно выступили против участия России в Олимпиаде в Париже. Но в итоговом письме в адрес МОК страны только попросили прояснить, в чем именно будет заключаться нейтральный статус россиян и белорусов. После саммита глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, кому из спортсменов можно участвовать в турнирах.
Россияне и белорусы по рекомендации МОК отстранены от международных турниров по большинству видов спорта с февраля 2022 года.
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