Партия реформ: система общественного транспорта, оплачиваемая налогоплательщиками, не работает

Март Вырклаев, председатель фракции Партии реформ, отметил, что пока нет определенного плана по реформированию общественного транспорта. „Мы уже можем сказать, что система общественного транспорта, оплачиваемая налогоплательщиками, не работает. Линий не хватает, и мы не можем добавить новые, потому что у государства нет денег“. Это, в свою очередь, привело к исчезновению коммерческих линий. „Качество страдает, и каждый год нам приходится вливать все больше и больше денег, что нерационально“, - добавил он.

По мнению лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса, транспортная система должна быть ориентирована на спрос. „Социал-демократы не считают, что бесплатный общественный транспорт нужно сокращать, но полагают, что важнее строить транспортную сеть на основе спроса“. Он добавил, что правительство должно договориться о сущности услуги, а не о возможностях ее сокращения. „Система общественного транспорта, основанная на спросе, была опробована под руководством социал-демократов, например, на Сааремаа, где она хорошо работает и получила положительные отзывы от местных жителей. Это означает, что люди могут быстрее добираться туда, куда им нужно“.

Партия „Eesti 200“ эту тему пока не обсуждала.

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