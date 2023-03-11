11.03.2023, 08:53
Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к соревнованиям. Поддержка была ошеломляющей
Что об этом думают Эмбрих, Лехис, Беляева и Рейнсалу?
ФОТО: | Delfi Meedia
Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games. Решение о допуске России и Беларуси было принято в пятницу на внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.
Решение было принято 89 голосами „за“, против было 46 голосов.