Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к соревнованиям. Поддержка была ошеломляющей

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games. Решение о допуске России и Беларуси было принято в пятницу на внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.