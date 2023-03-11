Другие виды
11.03.2023, 08:53

Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к соревнованиям. Поддержка была ошеломляющей

 
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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games. Решение о допуске России и Беларуси было принято в пятницу на внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.

Решение было принято 89 голосами „за“, против было 46 голосов.

Участие этих спортсменов в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм еще зависит от соответствующего решения Международного олимпийского комитета (МОК), но, вероятно, и там будет дан зеленый свет.

RusDelfi
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