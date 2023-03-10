ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | Тбилиси, третий день протестов: Победа силы народа над „Силой народа“(19)
Утром 9 марта правительство Грузии сделало заявление, что собирается отозвать законопроект об „иностранных агентах“, вызвавший волнения в обществе. Однако в 19 часов гражданские активисты снова вышли на акцию протеста перед парламентом: „Пока слово не превратится в дело, мы не уйдем. Мы научились, что им просто так нельзя доверять.“
Как за один вечер протестующие добились полного исполнения своих требований - подробнее в репортаже RusDelfi.
Видеорепортаж RusDelfi:
Как уже сообщалось, правящая партия „Грузинская мечта“ и другие партии из парламентского большинства Грузии приняли решение отозвать законопроект „О прозрачности иностранного влияния“ (законопроект, разработанный партией „Сила народа“, был принят в первом чтении 7 марта). Но радоваться рано: согласно регламенту, закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит - он может быть только „провален“ во втором чтении. Оппозиция анонсировала новую акцию протеста на вечер, потребовав назначить заседание парламента на завтра, а так же отпустить всех задержанных на предыдущих акциях.
Это уже третий день протестов. Накануне многие протестующие оставались на улицах до самого утра. Несмотря ни на что, к вечеру у парламента снова собрались десятки тысяч человек. В 7 часов из динамиков прозвучали гимны Грузии, Украины и Евросоюза - митинг начался.
Мы были бы рады пересказать вам, что говорили демонстрантам сменяющие друг друга на трибуне спикеры оппозиции - а они говорили страстно, порой почти переходя на крик - но наше знание грузинского, увы, весьма поверхностно. Поэтому о том, что происходит, мы узнавали у самих протестующих.
Эти девушки - Мариами, Елизавета и Барбаре - встретились нам у самого входа на митинг.
„Сегодня мы вернулись, потому что, во-первых, мы празднуем то, что наше государство поняло, что мы - молодые и не только - победили в этой войне, - говорит Мариами. - Но я хочу отметить, что нас обманули, потому что закон снимается по-другому. Поэтому мы до конца будем воевать. Вчера очень много людей были задержаны - мы за них тоже здесь стоим сегодня, чтобы всех выпустили.“
„Мы сегодня стоим тут, потому что Грузия никогда не была и никогда не будет Россией, - говорит Елизавета. - И как моя подруга сказала, вчера очень многих посадили в тюрьму, и мы за них боремся.“
„Мы все должны каждый день выходить, пока не добьемся цели,“ - добавила Барбаре.
Проспект Руставели забит людьми. На тротуарах немного свободнее, здесь отдыхают - кто на лавках, кто на ступеньках, кто на каменных клумбах. Три девочки сидят, положив друг другу головы на плечо и клюют носом. Кто-то зевает. Сегодня чувствуется усталость. Усталость и упрямая решимость идти до конца. Осталось немного.
Отдельное явление протестных акций - бабушки, продающие флажки. Бесстрашно они протискиваются сквозь толпу со своими тележками, и не зря - товар пользуется спросом! Вся площадь пестрит грузинскими, украинскими флагами и флагами Евросоюза, и большинство из них было куплено как раз у этих бабушек.
Одним из флагов машет Робби, предприниматель, он согласился дать нам комментарий:
„Вот уже третий день мы здесь протестуем, потому что грузинское правительство приняло „российский“ закон. Мы, грузины, не хотим возвращаться в СССР. Мы с этим покончили. История не повторяется. Мы - часть Европейского Союза, мы считаем себя европейцами. И это наша цель, стать государством-членом ЕС. Я думаю, большинство собравшихся сегодня празднуют победу, хотя бы отчасти. Это правда. Но я думаю, они понимают, что битва еще не закончена. Мы все еще должны стоять здесь. И вообще-то, нам нужно избавиться от российского правительства, которое сидит в грузинском парламенте. Мы будем стоять здесь, пока не получим такое правительство, которое будет слушать население Грузии и поможет нам на пути к Евросоюзу.“
Скептицизм и недоверие к правительству разделяют многие протестующие.
„ Ну, конечно, это победа, но это не окончательная победа пока, потому что парни молодые, студенты, еще в тюрьме, и ничто не предвещает того, что они просто их вот так выпустят.“ - говорит Ладо. Он пришел на акцию вместе с женой и сыном-подростком - „Сейчас первая борьба идет за их свободу. И потом следующие шаги - демонтаж этой системы, которая нас тянет к России, а потом - путь в Европу прямо лежит, наш путь - в Европу. Мы не верим сейчас нынешнему правительству, потому что они не раз нас обманывали. У нас были такие трюки прежде, мы научились, что им вот так просто нельзя доверять. И мы думаем, что они какую-то...штуку задумали для нас, - усмехается Ладо - и поэтому мы тут стоим. Пока слово не превратится в дело, мы будем стоять здесь.“
„А как вы относитесь ко вчерашним разгонам полиции?“
„Ну, конечно, жутко относимся, это нечеловечно. Насилие - это... Насилию нет места в 21 веке. Все эти бунты, которые вчера были - они сами и провоцировали. Есть люди, которые, как „титушки“, они провоцируют такие движения, и когда люди на грани своих эмоций, потом вся толпа работает, как триггер. И, к сожалению, это произошло, но тому, что они [полиция] сделали - нет оправданий.“
„Пока слово не превратится в дело, мы будем стоять здесь.“
В 9 часов МВД Грузии сделало заявление об освобождении задержанных - на свободу вышли 132 из 133 человек (кроме задержанного по уголовной статье). На площади ликование. „Сакартвело!“ - стихийно начинает скандировать толпа.
На ступеньках перед Тбилисской гимназией, рядом с парламентом, стоят студенты. Они держат плакаты: „Свободные студенты против „российского закона!“. Трое держат большой флаг Евросоюза.
„Мы „слегка“ празднуем, потому что правительство, похоже, идет на уступки, но мы знаем по прошлому опыту, что им нельзя доверять, - рассказывает Миша, студент. - Поэтому сегодняшний протест - на самом деле для того, чтобы показать им, что пока они полностью не отзовут законопроект, мы не поверим, что они действительно намерены это сделать. Также мы хотели, чтобы освободили всех задержанных демонстрантов, и мы добились этого. Это очень здорово. Мы будем здесь еще как минимум несколько дней, думаю. Правительство заявило, что пройдет по крайней мере неделя, прежде чем они проведут повторное заседание в парламенте, так что мы должны дождаться, пока они действительно отменят закон. Мы не хотим, чтобы они расслаблялись и чувствовали себя в безопасности.“
Двое студентов залезли на памятник классикам грузинской литературы, Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе, и свесили оттуда грузинский флаг. Их приятель передал им туда сигареты. Ребята закурили и, вместе с бронзовыми писателями, наблюдают за митингом свысока.
С трибуны запели песню, весь народ начал подхватывать, вверх поднялись руки с фонариками. Толпа зажглась тысячами ярких огоньков. „Эта песня - о свободе Грузии!“ - объяснил один из протестующих.
Потом зазвучал гимн Грузии. Люди, стоящие вокруг нас, положили руки на сердце и запели. Запели даже сидящие на памятнике. Гимн Грузии и без того красивый, но когда его поет многотысячная толпа - это что-то невероятное. Закончилось пение под громкую овацию.
Битва выиграна, но война еще нет
“Хотите скажу, что произошло?, - спросил участник акции, что пел рядом с нами, - Значит, так. Утром наше правительство объявило, что отзовет законопроект об „иноагентах“, который был принят в первом чтении два дня назад. Этот закон мог бы остановить работу независимой прессы в Грузии, поэтому сегодня мы ждали, чтобы повторное заседание парламента перенесли на завтра. На нем представители власти проголосуют против законопроекта, и этот вопрос, вопрос нашей демократии, будет решен. Мы ждали этого объявления, и сейчас мы прочитали в новостях, что заседание состоится завтра в 12:00. Так что мы победили. Мы выиграли битву.“
„Еще не совсем, - добавляют его друзья, - но мы победим.“
„Да, битва выиграна, но война еще нет. Мы выиграем в войне, когда получим статус кандидата в ЕС, и, может быть, через 10 лет, если повезет, мы станем членами ЕС. Это будет полной победой.“
Новость оглашают с трибуны - заседание парламента перенесено на завтра. В толпе оглушительное ликование. Начинается настоящий праздник. Рядом две девушки, обнявшись, прыгают.
„Мы очень гордимся тем, что заставили их испугаться, мы победим в этой битве вместе и продолжим бороться за нашу независимость!“
На здание парламента лазером проецируются слова „нет российскому закону!“, они сменяются на „SLAVA UKRAINE!“.
Протестующие празднуют победу и танцуют Хоруми, древний грузинский боевой хороводный танец (см. видео).
Акция завершилась мирно, и уже в час ночи проспект перед парламентом почти опустел. „Зачистка“ сегодня проводилась совсем другая, и работали совсем другие спецслужбы. Последним маршем митинга стал марш дворников - с метлами и мусорными баками. Полицейские машины разъехались. Спецназа не было видно вообще.
10 марта в 11:00 люди снова собрались у парламента, дожидаясь полной отмены закона.
Наконец, в 12:10 вышло заявление, что закон отклонен парламентом во втором чтении большинством голосов. Один депутат правящей партии „Грузинская мечта“ все-таки проголосовал „за“. (После чего уверял, что ошибся кнопкой.)
Вот так грузинская мечта победила „Грузинскую мечту“, а сила народа заставила отступить „Силу народа“.