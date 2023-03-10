ФОТО и ВИДЕО RUSDELFI | Тбилиси, третий день протестов: Победа силы народа над „Силой народа“

Проспект Руставели забит людьми. На тротуарах немного свободнее, здесь отдыхают - кто на лавках, кто на ступеньках, кто на каменных клумбах. Три девочки сидят, положив друг другу головы на плечо и клюют носом. Кто-то зевает. Сегодня чувствуется усталость. Усталость и упрямая решимость идти до конца. Осталось немного.

„Мы сегодня стоим тут, потому что Грузия никогда не была и никогда не будет Россией, - говорит Елизавета. - И как моя подруга сказала, вчера очень многих посадили в тюрьму, и мы за них боремся.“

„Сегодня мы вернулись, потому что, во-первых, мы празднуем то, что наше государство поняло, что мы - молодые и не только - победили в этой войне, - говорит Мариами. - Но я хочу отметить, что нас обманули, потому что закон снимается по-другому. Поэтому мы до конца будем воевать. Вчера очень много людей были задержаны - мы за них тоже здесь стоим сегодня, чтобы всех выпустили.“

Мы были бы рады пересказать вам, что говорили демонстрантам сменяющие друг друга на трибуне спикеры оппозиции - а они говорили страстно, порой почти переходя на крик - но наше знание грузинского, увы, весьма поверхностно. Поэтому о том, что происходит, мы узнавали у самих протестующих.

Это уже третий день протестов. Накануне многие протестующие оставались на улицах до самого утра. Несмотря ни на что, к вечеру у парламента снова собрались десятки тысяч человек. В 7 часов из динамиков прозвучали гимны Грузии, Украины и Евросоюза - митинг начался.

Как уже сообщалось, правящая партия „Грузинская мечта“ и другие партии из парламентского большинства Грузии приняли решение отозвать законопроект „О прозрачности иностранного влияния“ (законопроект, разработанный партией „Сила народа“, был принят в первом чтении 7 марта). Но радоваться рано: согласно регламенту, закон, принятый в первом чтении, отзыву не подлежит - он может быть только „провален“ во втором чтении. Оппозиция анонсировала новую акцию протеста на вечер, потребовав назначить заседание парламента на завтра, а так же отпустить всех задержанных на предыдущих акциях.

Отдельное явление протестных акций - бабушки, продающие флажки. Бесстрашно они протискиваются сквозь толпу со своими тележками, и не зря - товар пользуется спросом! Вся площадь пестрит грузинскими, украинскими флагами и флагами Евросоюза, и большинство из них было куплено как раз у этих бабушек.

Одним из флагов машет Робби, предприниматель, он согласился дать нам комментарий:

„Вот уже третий день мы здесь протестуем, потому что грузинское правительство приняло „российский“ закон. Мы, грузины, не хотим возвращаться в СССР. Мы с этим покончили. История не повторяется. Мы - часть Европейского Союза, мы считаем себя европейцами. И это наша цель, стать государством-членом ЕС. Я думаю, большинство собравшихся сегодня празднуют победу, хотя бы отчасти. Это правда. Но я думаю, они понимают, что битва еще не закончена. Мы все еще должны стоять здесь. И вообще-то, нам нужно избавиться от российского правительства, которое сидит в грузинском парламенте. Мы будем стоять здесь, пока не получим такое правительство, которое будет слушать население Грузии и поможет нам на пути к Евросоюзу.“

Скептицизм и недоверие к правительству разделяют многие протестующие.

„ Ну, конечно, это победа, но это не окончательная победа пока, потому что парни молодые, студенты, еще в тюрьме, и ничто не предвещает того, что они просто их вот так выпустят.“ - говорит Ладо. Он пришел на акцию вместе с женой и сыном-подростком - „Сейчас первая борьба идет за их свободу. И потом следующие шаги - демонтаж этой системы, которая нас тянет к России, а потом - путь в Европу прямо лежит, наш путь - в Европу. Мы не верим сейчас нынешнему правительству, потому что они не раз нас обманывали. У нас были такие трюки прежде, мы научились, что им вот так просто нельзя доверять. И мы думаем, что они какую-то...штуку задумали для нас, - усмехается Ладо - и поэтому мы тут стоим. Пока слово не превратится в дело, мы будем стоять здесь.“

„А как вы относитесь ко вчерашним разгонам полиции?“