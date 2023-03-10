ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (380-й день) | Ракетные удары по Донецкой области, Украина хочет получить стратегические гарантии безопасности до окончания войны

Мобилизованные из Белгородской области написали письмо командованию с жалобами на условия службы. Копию письма опубликовало издание Astra. Военнослужащие заявили, что после обучения их отправили в самопровозглашенную ДНР. Они утверждают, что их отвезли в „страшно разрушенную деревню, где все перебито, будто в фильме ужасов, везде взрывы“. По их словам, во время одного из штурмов погибли около 70 российских военных.

Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что в Бахмуте, где продолжаются тяжелые бои, был подорван самолет-памятник МиГ-17.

Военная разведка Украины утверждает, что Россия во время массированного ракетного удара 9 марта использовала вооружение, которое могла произвести за месяц. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, российские силы продолжают террор против Украины с учетом дефицита ракет.

Российские диверсанты используют лодки, похищенные при отступлении из Херсона, для проникновения на острова возле Херсона, сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Российские военные оснастили лодки навесными моторами, поставили на них пулеметы и укрепили борта, сообщила представитель оперативного командования „Юг“ Сухопутных войск ВСУ Наталья Гуменюк.

Под Бахмутом погиб первый гражданин Эстонии, воевавший за Украину.

Власти США в частном порядке призвали крупнейших мировых нефтяных трейдеров не отказываться от сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен, выяснила газета Financial Times. Представители Минфина США, по данным издания, обсуждали это с руководством компаний Trafigura и Gunvor.

В России заблокировали доступ к музыкальному сервису Last.fm, следует из данных базы Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам. Согласно информации регулятора, доступ ограничивается к www.last.fm. Причина блокировки не указывается.

В течение суток российские войска нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску в Донецкой области. Есть раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура. Также ВС РФ произвели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава российской армии.

Руководство национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ (МП)) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта. С 2013 года между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Как отмечает издание „Страна“, речь идет о так называемой Нижней лавре.