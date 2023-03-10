ЧП и криминал
10.03.2023, 19:21

Полиция просит помощи: в Харку пропала 13-летняя девочка

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Арабелла
Арабелла
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Арабеллы, которая сегодня утром вышла из дома в волости Харку.

Сегодня утром Арабелла вышла из дома в волости Харку, чтобы пойти в школу. Однако до школы девочка не дошла, ее родители не смогли с ней связаться. Девочка может находиться в Пярну.

Арабелла ростом 160 см, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч. Когда она вышла из дома, на ней была длинная темно-синяя куртка с капюшоном, белая флисовая кофта с капюшоном, черная шапка и белые кроссовки.

Полиция связалась с друзьями и родственниками Арабеллы и проверила возможное местонахождение девочки, но пока найти ее не удалось.

Полиция просит всех, кто видел Арабеллу, сообщить об этом по телефону 112.

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