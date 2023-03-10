Полиция просит помощи: в Харку пропали две 13-летние девочки

Сегодня утром Арабелла вышла из дома в волости Харку, чтобы пойти в школу. Однако до школы девочка не дошла, ее родители не смогли с ней связаться. Девочка может находиться в Пярну.

Рост Арабеллы 160 см, она худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч. Когда она вышла из дома, на ней была длинная темно-синяя куртка с капюшоном, белая флисовая кофта с капюшоном, черная шапка и белые кроссовки.

Полиция связалась с друзьями и родственниками Арабеллы и проверила возможное местонахождение девочки, но пока найти ее не удалось.

Полиция также просит помощи в розыске другой девушки, подруги Арабеллы, 13-летней Марты. Девочки могут быть вместе. Рост Марты 160 см, у нее светлые волосы. Когда он утром она вышла из дома, на ней была темная куртка, темные брюки и черно-красно-белые пестрые кроссовки, на голове - большие наушники.

Полиция просит всех, кто видел Арабеллу и Марту, сообщить об этом по телефону 112.