10.03.2023, 16:40
КаПо задержала Айво Петерсона(153)
ФОТО: | Delfi Meedia
По подозрению в установлении отношений, направленных против Эстонской Республики, полиция безопасности задержала трех человек. Речь идет о предварительном подозрении, которое в ходе разбирательства может измениться или уточниться.
Среди задержанных - двое граждан Эстонии и один гражданин России с эстонским видом на жительство. Один из задержанных - Айво Петерсон.
Поскольку в отношении всех троих продолжается первичное разбирательство, подробнее рассказать о ходе расследования на данном этапе не представляется возможным.
За уголовным процессом следит Государственная прокуратура, а ведет его Департамент полиции безопасности.
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