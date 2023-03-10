Стрелок, убивший в Гамбурге восемь человек, действовал в состоянии помешательства

„Преступление, совершенное в состоянии помешательства, убийство такого масштаба - такого мы еще не знали“, - подчеркнул Гроте. По его словам, речь идет о самом серьезном преступлении такого рода в Гамбурге за последнее время. По всей видимости, только быстрое вмешательство экстренных служб позволило избежать еще большего числа жертв, добавил сенатор.

Признаков теракта нет, мотивы устанавливаются

Ральф Петер Андерс, глава прокуратуры Гамбурга, подчеркнул, что никаких признаков теракта нет. По данным следствия, преступник - 35-летний гражданин Германии Филипп Ф. .

Томас Радсцувайт, глава службы охраны государства полиции Гамбурга, сообщил, что мужчина добровольно вышел из состава общины полтора года назад. „Мотив преступления пока нельзя определить с уверенностью“, - подчеркнул Радсцувайт. Мужчина владел оружием на законных основаниях в рамках занятий стрелковым спортом.

Одна из женщин была на 28-й неделе беременности

Как отметил Анди Гроте, погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Среди погибших - две женщины и четверо мужчин. Одна из находившихся в центре женщин была на 28-й неделе беременности, погиб ее неродившийся ребенок. После проникновения полиции в здание преступник поднялся на этаж выше и покончил с собой.

В ходе нападения Филипп Ф. произвел более 100 выстрелов. У него была лицензия на самозарядный пистолет. Властям до этого поступала информация, что состояние мужчины может не соответствовать требованиям, предъявляемым к владельцам огнестрельного оружия, однако было установлено, что никаких правил - до нападения в центре - он не нарушал, поэтому дальнейших действий не последовало.

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По данным полиции, следователи до утра 10 марта собирали улики на месте преступления. Нападение с огнестрельным оружием в гамбургском районе Гросс Борстель произошло 9 марта около 21.00 по местному времени (22.00 по эст.), передает DW.