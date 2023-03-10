На переходе машина сбила пожилую женщину. Полиция ищет свидетей ДТП

По предварительным данным, на пересекавшую дорогу по переходу 75-летнюю женщину наехал автомобиль Audi, универсал черного цвета.

Водитель после ДТП покинул место происшествия: автомобиль поехал по Мустамяэ теэ в сторону А.Х. Таммсааре теэ. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

Полиция напоминает: если речь идет о ДТП, в котором кто-либо пострадал, то до прибытия полиции покидать место происшествия нельзя.

Совершившему наезд водителю стоит самому при первой возможности дать о себе знать по электронной почте (aire.askileiskiri@politsei.ee) или по телефону 612 5693.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем случившегося или тех, чей видеорегистратор записал ДТП, связаться с полицией.

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