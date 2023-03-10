„Наша цель не в том, чтобы наказывать людей“: за год работники таможни выявили 1500 нарушений, связанных с санкциями

Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал

„Что изменилось за год? Если раньше таможня на 95% проверяла то, что в страну ввозится, что вполне нормально, так как мы отвечаем за безопасность товаров, которые находятся в ЕС (Евросоюз начинается с Нарвы) то сейчас более 60 % наших действий, которые мы производим по проверке товаров, направлены на экспорт. Если посмотреть на проверки, которые мы провели за год - их почти 44 тысячи и обнаружено было более 1500 нарушений, связанных с санкциями. Не все они были позже расследование в административном или уголовном порядке - большинство нарушений связано с тем, что люди, пересекающие границу, не совсем еще вы курсе этих правил. И если мы видим, что это не заведомое нарушение, всегда даем возможность вернуться обратно или изменить декларацию, задекларировать товар правильно. Наша цель - не в том, чтобы наказывать людей и продуцировать больше нарушителей, а в том, чтобы самые основные материалы, в которых агрессор нуждается (машины и электрооборудование), не вывозились. Также нам в какой-то мере приходится перепроверять работу наших коллег из других стран, потому что если отсюда товар выедет, то ничего изменить уже будет нельзя. Muuga, Sillamäe, Narva, Luhamaa - это самые основные пункты защиты интересов Евросоюза.