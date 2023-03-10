Большой интерес клиентов к смене электропакетов может вывести систему самообслуживания из строя

Сегодня утром система э-обслуживания Eesti Energia сообщала, что вход в данный момент заблокирован. Среда э-обслуживания была перегружена, и у клиентов не было возможности зайти в систему.

Представитель Eesti Energia Реймо Рая пояснил, что в последнее время среда электронного самообслуживания была перегружена, потому что из-за дороговизны универсальной услуги электроснабжения клиенты бросились менять пакеты.

„Это могло вызвать временную перегрузку, но нельзя говорить о длительной проблеме, система э-обслуживания в данный момент не "лежит"“, - сказал Рая. По его словам, перегрузка возникает, когда много клиентов одновременно хотят воспользоваться электронной средой обслуживания.

Как сказал Рая, сам концерн Eesti Energia дал клиентам рекомендацию отказаться от универсальной услуги. „Для клиентов это в самом деле сейчас самое дорогое решение“, - добавил Рая.

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