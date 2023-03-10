Государственный суд оставил жалобу EKRE на электронные выборы без рассмотрения

В Госсуд 9 марта поступила жалоба от EKRE, в которой оспаривались результаты выборов в Рийгикогу, оглашенные VVK 5 марта. Партия также просила признать результаты электронного голосования недействительными.

VVK объяснила Госсуду, что комиссия еще не утвердила результаты выборов в Рийгикогу. Результаты электронного голосования утвердила 5 марта Государственная служба по организации выборов, которая непосредственно организует электронное голосование.

Коллегия Госсуда по конституционному надзору пояснила, что жалобу на действия избирательной службы следует в первую очередь подавать в VVK, чего, по данным VVK, EKRE не сделала.

В Госсуд можно подавать жалобу только после ее рассмотрения в VVK.

Поэтому принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Госсуда, и она оставлена без рассмотрения.