Прием заявлений для учебы на иностранном языке в магистратуре Тартуского университета открыт до 15 марта, а для учебы на эстонском языке – до 29 июня

Проректор по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк выделяет подготовку учителей как один из лейтмотивов приема в этом году. „Совместно с Министерством образования и науки мы планируем открыть около 300 дополнительных мест для подготовки учителей, 120 из которых будут в магистратуре. Хотя точные условия еще обсуждаются с министерством, я призываю всех задуматься о карьере учителя. Переход на обучение на эстонском языке – серьезное и важное изменение в образовательной системе Эстонии, и университет хочет быть хорошим партнером государства в этом процессе“.

В этом году поступающим в магистратуру Тартуского университета предлагается на выбор 77 программ, 49 из которых на эстонском языке, а 28 – на иностранных языках. Эстонская и финно-угорская лингвистика заменены на введенную университетом новую учебную программу по лингвистике, где студенты могут специализироваться в одной из трех областей: лингвистика и эстонский язык, финно-угроведение и компьютерная лингвистика. Приглашаются как филологи, так и другие выпускники лингвистических факультетов. Также разработана новая англоязычная учебная программа по управлению цифровым обществом, которая предназначена для ведущих специалистов из-за рубежа, желающих изучить опыт Эстонии в оцифровке государственных услуг и развитии соответствующего технологического сектора.

В дополнение к магистратуре начался прием на три англоязычные программы первого уровня высшего образования: медицина, управление предприятием и естественные науки и технологии.

Последний срок подачи заявлений о зачислении в иноязычную магистратуру – 15 марта, в эстоноязычную магистратуру – 29 июня. Заявления о зачислении на первый уровень обучения на иностранном языке принимаются до 15 апреля. В Тартуском университете требования к поступающим варьируются в зависимости от учебной программы. Полную информацию можно найти в описании каждой учебной программы на сайте для поступающих.