МНЕНИЕ | В Таллинне не доверяют Нарве(10)
Результаты выборов в Ида-Вирумаа наглядно показали, к чему приводит ситуация, когда избранная власть забывает о данных избирателям обещаниях, выводя на первое место узкокорпоративные интересы. В результате на смену ей пытаются прийти популисты-провокаторы. У последних тоже ничего не выходит, но из-за этого представительство целого региона в парламенте страны резко сокращается, отмечает публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.
Вообще, вопрос доверия, как внутри Ида-Вирумаа, так и между русскоязычным Северо-Востоком и Тоомпеа, очень сложный. Многие проблемы возникают именно из-за того, что в Таллинне не доверяют Нарве и наоборот. В результате ком взаимного недовольства растёт, стороны начинают прибегать к резким шагам и акциям устрашения. И всё это вместо того, чтобы хотя бы попытаться посмотреть через стену недоверия и сделать что-то сообща.