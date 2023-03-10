Парламент Грузии отклонил во втором чтении закон об „иноагентах“, который вызвал многотысячные акции протеста

Накануне правящая партия „Грузинская мечта“ и парламентское большинство приняли решение об отзыве двух законопроектов об „иноагентах“. Из-за особенностей законодательства депутаты были обязаны провести голосование по одному из них во втором чтении.

Грузинский парламент 7 марта одобрил в первом чтении законопроект „О прозрачности иностранного влияния“. За документ проголосовали 76 депутатов. Само заседание парламента проходило на фоне массовых протестов.

После того, как законопроект был одобрен, протесты около здания парламента переросли в стычки с полицией. Сотрудники силовых структур жестко разгоняли митингующих водометами, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Позднее в МВД Грузии отчитались о задержании 133 человек. 9 марта стало известно, что большинство из задержанных отпустили.