Maxima присоединяется к новой платформе. Что изменится для клиентов?

„Присоединение к mTasku – очень важный шаг для Maxima, чтобы клиенты могли еще быстрее и удобнее совершать покупки в наших магазинах“, – сказала Марис Киви, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Maxima Eesti, добавив, что mTasku является хорошим дополнением к уже хорошо функционирующему и хорошо принятому приложению Maxima. „Мы по-прежнему продолжаем разработку мобильного приложения Maxima и инвестируем в постоянное улучшение пользовательского опыта приложения. Однако mTasku дает возможность стать еще ближе к более широкой клиентской базе“, – сказала Киви.

„Приложение mTasku – это возможность для клиента хранить и использовать в цифровом виде различные клиентские, платежные и подарочные карты. Для продавца платформа mTasku является средой самообслуживания и каналом интернет-маркетинга. На сегодняшний день в mTasku зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. Мы прогнозируем, что с добавлением карты Aitäh количество активных пользователей многократно увеличится. У клиента появится возможность добавить существующую карту Aitäh или мгновенно создать новую цифровую карту Aitäh. После добавления карты преимущества карты клиента будут действовать сразу во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии“, – сказал Карол Кованен, член правления компании Moneery OÜ, являющейся владельцем mTasku.

mTasku – это мобильное приложение, впервые созданное в 2016 году компанией Telia, которая в 2022 году продала его компании Moneery OÜ. У mTasku более 90 000 пользователей и продавцов, от кафе и благотворительных фондов до интернет-магазинов. В 2022 году через mTasku было совершено сделок на сумму 3,6 млн евро. Подробнее на mTasku.ee.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. Каждый день 83 магазина Maxima обслуживают в среднем 140 000 жителей Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.