Третий за неделю российский шахматист сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Евгений Алексеев теперь будет выступать под флагом Израиля. Об этом говорится в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).



Алексееву 37 лет, он является чемпионом России 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2013 года. Шахматист представлял Россию на чемпионате мира-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за сборную страны на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске. В рейтинге FIDE сейчас Алексеев занимает 312-е место, пишет РБК.

Алексеев стал третьим за последнюю неделю российским шахматистом, кто сменил спортивное гражданство. 12-я чемпионка мира Александра Костенюк 3 марта перешла под флаг Швейцарии, в тот же день стало известно, что Александр Предке, 54-й номер рейтинга FIDE, будет выступать за Сербию.



Быстрая смена спортивного гражданства стала возможна после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022-го по 31 августа 2023 года подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.