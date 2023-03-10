Третий за неделю российский шахматист сменил спортивное гражданство
Чемпион России по шахматам 2006 года Евгений Алексеев теперь будет представлять на международных соревнованиях Израиль.
Российский шахматист Евгений Алексеев теперь будет выступать под флагом Израиля. Об этом говорится в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Алексееву 37 лет, он является чемпионом России 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2013 года. Шахматист представлял Россию на чемпионате мира-2004, Кубке мира в 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годах, выступал за сборную страны на Всемирной шахматной Олимпиаде 2010 года в Ханты-Мансийске. В рейтинге FIDE сейчас Алексеев занимает 312-е место, пишет РБК.
Алексеев стал третьим за последнюю неделю российским шахматистом, кто сменил спортивное гражданство. 12-я чемпионка мира Александра Костенюк 3 марта перешла под флаг Швейцарии, в тот же день стало известно, что Александр Предке, 54-й номер рейтинга FIDE, будет выступать за Сербию.
Быстрая смена спортивного гражданства стала возможна после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022-го по 31 августа 2023 года подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.
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