ФОТО | Представители EKRE встретились с избирательной службой. К чему пришли?

По словам руководителя по коммуникации Государственной службы по организации выборов Кристи Собак, члены службы ответили на вопросы представителей EKRE в связи с электронным голосованием.

Вчера председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме сказал, что партия подает жалобу в Государственный суд с просьбой аннулировать результаты электронного голосования.

„Или остаются только бумажные бюллетени, или в Эстонии организуются новые выборы“, - сказал он вчера в эфире ETV.

По словам руководителя Государственной службы по организации выборов Арне Котимяэ, в ходе встречи договорились о следующем: „Служба объяснит EKRE архитектуру системы электронного голосования, и на этой основе EKRE уточнит свой информационный запрос“, - сказал Котимяэ.