10.03.2023, 14:30
Многие знали, но молчали. Охранник с богатым преступным прошлым насильничал и на рабочем посту(9)
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„Я тебя убью, если не бросишь Хенри“, - якобы внушал Кристьян Линкманн своей жертве. В его адрес неоднократно поступали жалобы, но владельцев бара это не смущало, пишет Eesti Päevaleht.
Пару недель назад мы писали об опасном преступнике, который отвечал во многих ночных заведениях Таллинна за безопасность. Несмотря на то, что Линкманн отбывает сейчас наказание в виде условного лишения свободы, это не мешало ему продолжать выполнять обязанности охранника. Даже после того, как в статье были описаны все его бесчисленные беззакония.