ЧП и криминал
10.03.2023, 14:30

Многие знали, но молчали. Охранник с богатым преступным прошлым насильничал и на рабочем посту

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Ряд источников подтверждают, что Линкманн неоднократно избивал клиентов и использовал для разрешения проблем чрезмерную силу.
Ряд источников подтверждают, что Линкманн неоднократно избивал клиентов и использовал для разрешения проблем чрезмерную силу.
ФОТО: Erakogu

„Я тебя убью, если не бросишь Хенри“, - якобы внушал Кристьян Линкманн своей жертве. В его адрес неоднократно поступали жалобы, но владельцев бара это не смущало, пишет Eesti Päevaleht.

Пару недель назад мы писали об опасном преступнике, который отвечал во многих ночных заведениях Таллинна за безопасность. Несмотря на то, что Линкманн отбывает сейчас наказание в виде условного лишения свободы, это не мешало ему продолжать выполнять обязанности охранника. Даже после того, как в статье были описаны все его бесчисленные беззакония.

После публикации статьи в редакцию пришли десятки писем, в которых о Линкманне говорится как о непрофессиональном и склонном к насилию сотруднике охраны, который использует должность, чтобы проявлять далеко не лучшие свои качества.

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