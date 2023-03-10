Многие знали, но молчали. Охранник с богатым преступным прошлым насильничал и на рабочем посту

Пару недель назад мы писали об опасном преступнике, который отвечал во многих ночных заведениях Таллинна за безопасность. Несмотря на то, что Линкманн отбывает сейчас наказание в виде условного лишения свободы, это не мешало ему продолжать выполнять обязанности охранника. Даже после того, как в статье были описаны все его бесчисленные беззакония.