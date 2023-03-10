Медработников ждет существенный рост зарплат. Клинические психологи станут получать на 40% больше
Министерство социальных дел направило на утверждение постановление о перечне медицинских услуг, финансируемых Кассой здоровья. С 1 апреля заработная плата медицинских работников будет увеличена в соответствии с коллективным договором, а также начнется финансирование нескольких новых медицинских услуг. Почти 8,6 млн евро будут направлены на улучшение доступа к услугам в области психического здоровья, включая повышение заработной платы клинических психологов.
„Потребность в психологической помощи очень велика. Одним из факторов, ограничивающих оказание этой помощи через Кассу здоровья, является значительная ценовая разница между стоимостью частных услуг и средствами Кассы. В результате значительное число психологов и психиатров перешли в частный сектор, услуги которого, к сожалению, не по карману многим людям, - сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Чтобы сохранить и улучшить доступность услуг, совет Кассы здоровья увеличил долю заработной платы клинических психологов в ценах на услуги, покрываемых Кассой“.
Поправка к перечню услуг увеличит долю зарплаты специалистов здравоохранения в ценах всех услуг, финансируемых Кассой здоровья, в соответствии с коллективным договором, заключенным 20 января 2023 года между Союзом врачей Эстонии, Союзом медсестер Эстонии, Профессиональным союзом работников здравоохранения Эстонии, Профессиональным союзом клинических психологов Эстонии, Союзом работников скорой помощи Эстонии и Союзом больниц Эстонии. С 1 апреля минимальные почасовые ставки для работников здравоохранения вырастут примерно на 20%.
По решению совета Кассы здоровья, ставка заработной платы клинических психологов будет увеличена на дополнительный коэффициент, что позволит лечебным учреждениям повысить зарплату клинических психологов еще на 38%.
„В ситуации, когда каждый четвертый клинический психолог перешел в частный сектор, мы хотим, чтобы у пациентов, имеющих медицинскую страховку, в случае проблем с душевным здоровьем были бы равные возможности получения психологической помощи. На данный момент мы точно знаем, что, согласно подписанному коллективному договору, с 1 апреля минимальная зарплата клинических психологов вырастет с 11,50 евро до 13,90 евро. Мы высоко ценим решение совета Кассы здоровья о применении коэффициента в 38% в отношении заработной плате в ценах на услуги, оплачиваемые медицинским учреждениям, – сказала руководитель Профессионального союза клинических психологов Эстонии Иирис Веллинг, – этот шаг был крайне необходим. Наш профсоюз, безусловно, будет следить за тем, как это решение в реальности отразится на условиях оплаты труда наших специалистов“.
Кроме того, с апреля Касса здоровья начнет финансировать новую услугу – ведение пациентов в психиатрии. Это позволит снизить нагрузку на психиатров и обеспечить более целостный подход к пациентам.
Чтобы уменьшить перегрузку отделений неотложной помощи в Таллинне и Тарту и ускорить процесс лечения пациентов, с апреля Касса здоровья будет покрывать расходы, связанные с платой за дежурство дополнительной триажной медсестры и дополнительные расходы на дежурный персонал больниц в объеме почти 2,3 миллиона евро.
В общей сложности объем услуг, финансируемых Кассой здоровья, увеличится на 131,45 миллиона евро, в том числе 116,5 миллиона евро будет направлено на повышение заработной платы медицинских работников.
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