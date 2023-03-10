СКИДКИ ДО -70% | Популярный гипермаркет проводит перед реновацией грандиозную распродажу!

Распродажа затронет буквально все имеющиеся в магазине товары: на продукты длительного хранения и свежие продукты питания действует скидка 30 процентов. На промышленные товары действует 70-процентная скидка.

С понедельника, 13 марта, магазин будет закрыт на реконструкцию. Все остальные магазины и пункты питания в торговом центре Järve Keskus в указанный период будут продолжать работать. Во время реконструкции Järve Selver в торговом центре Järve Keskus также будут проводиться работы по обновлению: будут добавлены эскалаторы, а всему внешнему фасаду центра будет придан современный вид. В результате строительных работ также будет улучшен доступ для людей, передвигающихся пешком, на велосипедах и автомобилях. Для улучшения экологического менеджмента на крыше центра будут установлены солнечные панели.

Обновленный Järve Selver, общая площадь которого после завершения реконструкции составит 7 500 квадратных метров, вновь распахнет свои двери 15 мая.

В новом Järve Selver клиентов будет ожидать роскошный выбор свежих овощей и фруктов, вертикальный сад с пророщенными зернами и побегами, а также пряными травами, широкий ассортимент смузи и свежевыжатых соков, насыщенных витаминами.

После реконструкции в Järve Selver откроется пекарня с уникальным выбором выпечки. Помимо свежих пирогов, чиабатт разных сортов и багетов, здесь ежедневно будет выпекаться бездрожжевой хлеб, хлеб на традиционной ферментированной закваске и дрожжевой хлеб ручной работы. Секретный ингредиент для всех видов хлеба Selver Pagarid – закваска, рецепту которой более века.

Новым хитом Järve Selver станет пицца, которую будут вручную готовить и выпекать в специальной двойной каменной печи, обустроенной по итальянской технологии.

В продовольственном отделе Järve Selver будет представлен еще более богатый выбор приготовленных в магазине на месте рыбных и мясных продуктов, расширится и ассортимент любимых вкусов Кухни Selver.