Академический тест позволит вам обеспечить себе место в Тартуском университете уже весной
С 1 по 12 марта вы можете зарегистрироваться для участия в академическом тестировании Тартуского университета, которое пройдет в две субботы: 25 марта и 1 апреля. Тем, кто сдаст академический тест с результатом не менее 65 баллов из 100, гарантировано учебное место в рамках 32 программ обучения Тартуского университета на уровне бакалавриата или прикладного высшего образования. Академический тест является обязательным для поступления в университет с целью изучения медицины, стоматологии и психологии. В этом году в последний раз тест можно сдавать как на эстонском, так и на русском языке.
Задания академического теста включают поиск информации в таблицах, на схемах и картах, понимание закономерностей пространственных и плоских фигур и решение математических задач. Тест состоит из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов и длится 60 минут. Тест предназначен не для проверки полученных в гимназии знаний, а для анализа способности видеть логические связи и использовать полученную информацию.
Возглавляющая приемную комиссию Тартуского университета Туули Калдма рекомендует абитуриентам, заинтересованным в поступлении в университет, обдумать возможность прохождения академического теста. „Всем, кто сдаст академический тест с результатом не менее 65 баллов из 100, уже весной будет гарантировано, что они смогут учиться в университете. При получении большего количества баллов можно выбрать наиболее подходящую программу обучения среди 32 программ. Кроме того, лучшие участники тестирования будут приглашены участвовать в программе „Таланты в Тарту“, цель которой – предложить способным молодым людям более разнообразную программу обучения и поддержать их интерес к исследованиям, предпринимательству или преподаванию“, – говорит Туули Калдма. Она также отмечает, что более 500 кандидатов зарегистрировались для участия в тестировании уже в течение первого дня. Университет ожидает, что академический тест будут сдавать в общей сложности около 3000 человек.
Академический тест является электронным и будет проводиться в шести городах в выбранных университетом компьютерных классах. В Тарту, Таллинне, Нарве, Пярну и Вильянди тест пройдет 25 марта и 1 апреля, а в Курессааре – только 25 марта.
Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться не позднее 12 марта по этой ссылке: ut.ee/akadeemiline-test. На этой же странице вы найдете примеры вопросов теста и ответы на них.
Поскольку тест является обязательным вступительным экзаменом для желающих изучать медицину, стоматологию и психологию, при желании его можно сдать и позднее – 3 июля. Однако важно отметить, что академический тест можно сдавать только один раз в год, причем его результат действителен только для поступления в университет в том же году.
Весной 2022 года академический тест сдавали 2612 кандидатов, из которых 1928 были учащимися 12 класса. Это означает, что тест сдавали 26 % всех абитуриентов прошлого года. 554 участника теста превысили 65-балльный порог для поступления в университет, 388 из них осенью начали обучение в Тартуском университете.
Второй год подряд академический тест Тартуского университета будет также использоваться Тартуским колледжем здравоохранения. Кандидаты, желающие поступить в Тартуский университет или в Тартуский колледж здравоохранения, могут пройти академический тест только один раз, поскольку один и тот же результат используется для приема в оба учебных заведения.