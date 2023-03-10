Канадские олимпийцы призвали не допускать Россию и Беларусь на Олимпиаду в Париже
Группа из 42 бывших канадских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, призвала не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
В своем письме канадские олимпийцы осудили Олимпийский комитет Канады (COC) за поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, пишет Sportmail.
В своем письме канадские олимпийцы осудили Олимпийский комитет Канады (COC) за поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.
„Мы осуждаем недавние публичные заявления COC в поддержку „исследования пути“ для выступления российских и белорусских спортсменов в качестве „нейтральных“ на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Открытие двери для „нейтрального“ российского и белорусского участия посылает сигнал о том, что COC больше не обеспокоен ситуацией на Украине. Не следует рассматривать возможность участия российских или белорусских спортсменов в Олимпийских играх до тех пор, пока Россия полностью не уйдет из Украины“, — говорится в письме, текст которого опубликовал Reuters.
Среди подписантов оказались трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Вертью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею Хейли Уикенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт.
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