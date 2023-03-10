Канадские олимпийцы призвали не допускать Россию и Беларусь на Олимпиаду в Париже

„Мы осуждаем недавние публичные заявления COC в поддержку „исследования пути“ для выступления российских и белорусских спортсменов в качестве „нейтральных“ на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Открытие двери для „нейтрального“ российского и белорусского участия посылает сигнал о том, что COC больше не обеспокоен ситуацией на Украине. Не следует рассматривать возможность участия российских или белорусских спортсменов в Олимпийских играх до тех пор, пока Россия полностью не уйдет из Украины“, — говорится в письме, текст которого опубликовал Reuters.