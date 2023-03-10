Экономика
10.03.2023, 10:51

НЕОЖИДАННО | Возврат денег не значит, что с вашей декларацией все в порядке

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Ее могут проверить еще раз
ФОТО: Shutterstock

Период подачи деклараций о доходах и выплат по ним в самом разгаре, и среди родителей то и дело возникают разговоры о том, кому сколько денег вернули, пишет Pere ja Kodu. Чем больше детей, тем лучше перспективы, поcкольку начиная со второго ребенка государство предоставляет родителям возможность использовать дополнительный не облагаемый налогом доход. С первого ребенка не получить ничего... если только вы не захотите обмануть налоговый департамент. Выясняется, что такое происходит довольно часто.

При этом часто считается, что если кто-то получил возврат налога на основании декларации о доходах, то все в порядке.

На самом деле возврат подоходного налога лицу не означает, что департамент подтверждает правильность данных, указанных в декларации о доходах

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RusDelfi
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