НЕОЖИДАННО | Возврат денег не значит, что с вашей декларацией все в порядке

Период подачи деклараций о доходах и выплат по ним в самом разгаре, и среди родителей то и дело возникают разговоры о том, кому сколько денег вернули, пишет Pere ja Kodu. Чем больше детей, тем лучше перспективы, поcкольку начиная со второго ребенка государство предоставляет родителям возможность использовать дополнительный не облагаемый налогом доход. С первого ребенка не получить ничего... если только вы не захотите обмануть налоговый департамент. Выясняется, что такое происходит довольно часто.