Обеспеченность, кредиты и займы. У кого из депутатов Рийгикогу в порядке финансовые дела?

Из общего списка было выбрано десять человек, которые кажутся наиболее благополучными в финансовом плане, судя по принадлежащим им предприятиям, недвижимости или портфелю акций. Приводимые данные не в полной мере отражают истинное положение дел. Тем не менее декларации экономических интересов, которые ежегодно заполняют представители публичного сектора, дают представление о доходах, расходах и имущественном положении. Данные относительно тех, кто не обязан представлять такие декларации, были получены из других источников. Вовсе не обязательно, что депутат, занявший 101 место в Рийгикогу, самый „бедный“. Приводимый список, включая первую десятку, составлен не по объему „богатства“, а по количеству полученных на выборах голосов. В политике как ни в какой другой сфере голоса избирателей имеют наибольший вес.