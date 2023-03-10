В Таллинне водитель сбил на пешеходом переходе женщину и скрылся

В 09:12 на 132 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пылтсамаа 26-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Fiesta начала обгон грузового автомобиля, но вовремя не заметила на повороте ехавший навстречу грузовик и во избежание столкновения вывернула с дороги влево, врезавшись в дорожное ограждение и шумозащитный забор. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.

В 10:57 на 14 км шоссе Пылва-Реола в волости Пылва 91-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Audi 80, отклонился на встречную полосу и съехал с дороги. Водителя доставили в Пылваскую больницу.

В 15:01 возле Мустамяэ теэ, 39 в Таллинне неизвестный автомобиль наехал на пешеходном переходе со светофором на 75-летнюю женщину. С места происшествия автомобиль скрылся. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:04 поступило сообщение об аварии на Эхитаяте теэ в Таллинне, где 35-летний мужчина на легковом автомобиле Lexus GS300Hv при совершении правого поворота сбил на пешеходном переходе 25-летнюю женщину. Точные обстоятельства устанавливаются. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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