10.03.2023, 07:16
Источники: на войне в Украине впервые погиб эстонец
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером в социальных сетях стала распространятся информация, что на войне в Украине погиб первый эстонец.
Delfi получил соответствующую информацию поздно вечером, когда ее было невозможно проверить.
Сейчас Postimees написал, что во вторник под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак, который с осени прошлого года сражался в составе интернационального легиона Украины.
Более подробно о боях за Бахмут можно прочитать ЗДЕСЬ.
Новость будет дополнена.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.