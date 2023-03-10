Новости Эстонии
10.03.2023, 07:16

Источники: на войне в Украине впервые погиб эстонец

 
Delfi
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера вечером в социальных сетях стала распространятся информация, что на войне в Украине погиб первый эстонец.

Delfi получил соответствующую информацию поздно вечером, когда ее было невозможно проверить.

Бои под Бахмутом

Сейчас Postimees написал, что во вторник под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак, который с осени прошлого года сражался в составе интернационального легиона Украины.

Более подробно о боях за Бахмут можно прочитать ЗДЕСЬ.

Новость будет дополнена.

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