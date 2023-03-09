Говорил ли Зеленский, что гражданам США придётся отправить своих детей умирать за Украину?

На это Зеленский ответил: „Я хочу поблагодарить всех американцев, которые поддерживают Украину, — Конгресс, президента, телевидение, журналистов и всех тех, кто нас поддерживает. Тому проценту, который, как вы сказали, растёт, — им я могу сказать лишь одно: если они не поменяют своего мнения, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они лишатся НАТО, они лишатся влияния США, они лишатся абсолютно справедливой лидирующей позиции в мире и они лишатся поддержки страны с 40-миллионным населением, с миллионами детей. Неужели американские дети отличаются от наших? Неужели американцы не любят то же, что и мы? Неужели мы такие разные? Я уверен, что нет. Я рад, что у нас есть двухпартийная поддержка [в Конгрессе США], но иногда мы слышим эти месседжи. Они небезопасны. Почему? Потому что некоторые политические лидеры, поднимающие такие темы и избираемые людьми на местах, должны понять, что люди на них равняются. Это их избиратели, они их слышат. Нельзя быть такими неосторожными. Кто хочет Третью мировую войну? Неужели они хотят так рисковать? Америка никогда не бросит страны НАТО. И если случится так, что Украина не выстоит из-за того или иного мнения, из-за ослабления той или иной поддержки, Россия придёт в страны НАТО. Это случится. Они придут в Прибалтику (Зеленский использовал именно этот термин. — Прим. ред.), они войдут и захватят Прибалтику. Это случится. И тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей, точно так же как сегодня мы посылаем своих, и они будут воевать, потому что это НАТО. И будут гибнуть. Не дай бог, это страшное горе“.