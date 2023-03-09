Говорил ли Зеленский, что гражданам США придётся отправить своих детей умирать за Украину?
В начале марта 2023 года широкий резонанс в медиапространстве вызвало приписанное Владимиру Зеленскому заявление о том, что вскоре американская молодёжь поедет на фронт в Украину. Мы проверили, говорил ли такое украинский лидер.
В первые дни марта многие русскоязычные ресурсы рассказали о гневной реакции американского общества на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что „американские сыновья и дочери должны будут сражаться и умирать за Украину“. Некоторые публикации сопровождались 17-секундным видеороликом, на котором Зеленский действительно говорит: „США должны будут отправить своих сыновей и дочерей точно так же, как мы отправляем своих сыновей и дочерей на войну, и им придётся воевать… и они будут умирать…“ Нередко в СМИ это высказывание приводили вместе со словами американской конгрессвуман Марджори Тейлор Грин „В США нет ни одного родителя, который хочет гибели своего ребёнка ради защиты Украины“, признанием видеоблогера Стю Питерса об „официальной поддержке Путина“ или репликой „Ни за что“ бывшего помощника министра финансов США Моники Кроули. Цитаты сопровождались скриншотами соответствующих публикаций в соцсетях.
Эту информацию распространили „Аргументы и факты», Lenta.ru, „360», EurAsia Daily, „Московский комсомолец», „Военное дело», Белтелерадиокомпания, Deita и многие другие веб-ресурсы. Большой интерес новость вызвала в Telegram — в частности, в каналах „Пул N3» (467 000 просмотров на момент написания этого разбора), Ne.Сахар (256 000) „Соловьёв» (233 000), „Осташко! Важное» (127 000) и „Кот Костян» (98 000).
24 февраля 2023 года в Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Полное видео с мероприятия доступно на YouTube (в том числе с синхронным переводом на английский язык).
В ходе пресс-конференции к Зеленскому обратился корреспондент телеканала ABC с вопросом: „Господин президент, соцопросы в США показывают, что всё большее число американцев считают поддержку Украины со стороны США чрезмерной (по данным Pew Research Center, с марта 2022 по январь 2023 года их число увеличилось с 7% до 26%. — Прим. ред.). Что бы вы хотели сказать на эту годовщину таким американцам?“
На это Зеленский ответил: „Я хочу поблагодарить всех американцев, которые поддерживают Украину, — Конгресс, президента, телевидение, журналистов и всех тех, кто нас поддерживает. Тому проценту, который, как вы сказали, растёт, — им я могу сказать лишь одно: если они не поменяют своего мнения, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они лишатся НАТО, они лишатся влияния США, они лишатся абсолютно справедливой лидирующей позиции в мире и они лишатся поддержки страны с 40-миллионным населением, с миллионами детей. Неужели американские дети отличаются от наших? Неужели американцы не любят то же, что и мы? Неужели мы такие разные? Я уверен, что нет. Я рад, что у нас есть двухпартийная поддержка [в Конгрессе США], но иногда мы слышим эти месседжи. Они небезопасны. Почему? Потому что некоторые политические лидеры, поднимающие такие темы и избираемые людьми на местах, должны понять, что люди на них равняются. Это их избиратели, они их слышат. Нельзя быть такими неосторожными. Кто хочет Третью мировую войну? Неужели они хотят так рисковать? Америка никогда не бросит страны НАТО. И если случится так, что Украина не выстоит из-за того или иного мнения, из-за ослабления той или иной поддержки, Россия придёт в страны НАТО. Это случится. Они придут в Прибалтику (Зеленский использовал именно этот термин. — Прим. ред.), они войдут и захватят Прибалтику. Это случится. И тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей, точно так же как сегодня мы посылаем своих, и они будут воевать, потому что это НАТО. И будут гибнуть. Не дай бог, это страшное горе“.
Таким образом, Владимир Зеленский не говорил, что „американские сыновья и дочери должны будут сражаться и умирать за Украину“. Он высказал уверенность, что если не поддерживать Украину сейчас (а поддержка со стороны США осуществляется в финансовой, военной и гуманитарной сферах), то в будущем война начнётся уже на территории стран НАТО, что приведёт к прямому вовлечению американской армии в боевые действия. В Сети же в качестве доказательства подлинности цитаты приводится фрагмент (выделен полужирным текстом выше), который вне контекста можно понять двояко. А реакция (как правило, подлинная) американских политических и общественных деятелей на заявление Зеленского в ряде случаев могла быть вызвана тем, что они ознакомились с неполной, вырванной из контекста частью его ответа.
Итог: Искажённая цитата