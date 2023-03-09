ФОТО | Сборная Эстонии в отборочном матче ЧЕ по гандболу обыграла Израиль

Сборная Эстонии отлично начала игру и к 15-й минуте выигрывали со счетом 10:5. В конце тайма Эстония заработала двухминутный штраф, но Мейт Патрайл и Мартин Йоханссон дважды подряд забросили и Эстония ушла на перерыв с преимуществом 16:12.

Во втором тайме Эстония сохранила преимущество в четыре мяча и ненадолго лидировала с шестью мячами. За три минуты до конца игры гости сократили отставание в счете до трех мячей. Эстония завершила игру в численном меньшинстве и одержала окончательную победу со счетом 30:28..

Эстония начала отборочный этап ЧЕ 2024 года с двух поражений. В октябре они уступили на выезде Чехии со счетом 23:31, а потом дома уступили серебряному призёру Олимпийских игр 2008 года Исландии со счётом 25:37. Лидером группы шестью очками является Чехия, которая в среду дома обыграла Исландию со счетом 22:17. Исландия, занимающая второе место, набрала четыре очка. Эстония поднялась на третье место с двумя очками, Израиль пока очков не набрал.

В воскресенье, 12 марта, эстонские гандболисты сыграют с Израилем в гостях.

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