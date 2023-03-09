09.03.2023, 19:07
Россия ввела санкции против большой группы представителей Эстонии(24)
ФОТО: pixabay
Министерство иностранных дел России включило в „черный список“ невъездных большую группу министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В стоп-лист внесены 144 гражданина стран Прибалтики.
Как указано в сообщении министерства, представители Латвии, Литвы и Эстонии „причастны к варварской кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, героизации нацизма и накачиванию киевского режима оружием“.
Имена попавших под санкции РФ лиц не приводятся.