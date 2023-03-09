Восемь жертв обвиняют гроссмейстера и тренера Рамиреса в насилии

Девушка сказала, что Рамирес преследовал ее на турнирах и в следующем году. На одном турнире они оказались одни в номере отеля:

В сообщениях, которые видели репортеры „Уолл-стрит Джорнэл“, Рамирес писал, что „обманул“ ее, попросив зубную пасту, и что хочет раздеть ее и жениться на ней. Он также спрашивал, каков возраст согласия в ее штате.

Однажды ночью он попросил ее принести зубную пасту в его комнату. В комнате он усадил ее на стол и начал насильно целовать, хотя она пыталась отвернуться.

Семь других женщин говорили с „Уолл-стрит Джорнэл“ на условиях анонимности. Одна из них рассказала об инциденте в шахматном лагере в 2011 году, когда ей было 15 лет, а Рамиресу - 23 года.

На следующий день Рамирес пришел в Зал шахматной славы и пригласил Гроте на свидание. Этот инцидент побудил ее уволиться с работы в том же году.

Рамирес схватил ее за руку, затащил в уборную, прижал к стене, насильно поцеловал и засунул руку в вырез платья, чтобы потрогать грудь. Мисс Гроте сказала, что оттолкнула его и ушла.

Клэр Гроте работала в Сент-Луисе менеджером в Зале шахматной славы, расположенном напротив Клуба шахмат Сент-Луиса. Она встретила Рамиреса в 2014 году на приеме, организованном клубом, который продолжился в итальянском баре по соседству. Гроте сказала, что во время разговора.

Репортеры „Уолл-стрит Джорнэл“ говорили с восемью женщинами, рассказавшими, как Рамирес проявлял „физическую агрессию, насильно целовал их и трогал без согласия“. Репортеры утверждают, что троим пострадавшим во время инцидентов не исполнилось 18 лет. Одна из несовершеннолетних жертв рассказала журналистам, что Рамирес „напоил ее водкой и принудил к оральному сексу“.

Расследование „Уолл-стрит Джорнэл“ вышло через три недели после признаний ЖМГ Дженнифер Шахаде, которая заявила, что Рамирес дважды домогался ее и предложила другим жертвам поделиться своими историями. По словам Шахаде, в течение нескольких дней еще 10 женщин обратились к ней, чтобы рассказать о домогательствах и насилии со стороны Рамиреса, пишет Chess.com.

он улегся на нее сверху, прижав к кровати, и начал целовать ее, трогать и пытаться раздеть, но ей удалось сбежать.

Две другие женщины говорят, что Рамирес проник в их номер отеля:

они проснулись посреди ночи, потому что Рамирес их трогал. Одна из них сказала, что он приставал к ней неоднократно, в том числе и в доме, принадлежащем Клубу шахмат Сент-Луиса.

Другая шахматистка рассказала репортерам газеты о том, что случилось на командном турнире, когда ей было 16 лет, а 26-летний Рамирес являлся одним из тренеров команды. Женщина сказала, что вечером после церемонии закрытия Рамирес пригласил ее и еще одну несовершеннолетнюю девушку в свой гостиничный номер, чтобы отметить успех перед вечеринкой.

По словам девушки, Рамирес предложил им водку и уговаривал выпить. Ночью после вечеринки Рамирес привел ее в свою комнату, уложил на кровать и раздел. Рамирес попытался заняться с ней сексом, но она отказалась. Тогда он принудил ее к оральному сексу, хотя она находилась в состоянии сильного опьянения и не могла дать информированное согласие.

Важная часть исследования „Уолл-стрит Джорнэл“ связана с Федерацией шахмат США и Шахматным клубом Сент-Луиса. Репортеры утверждают, что шахматные организации уже несколько лет знали о поведении Рамиреса.

Репортеры „Уолл-стрит Джорнэл“ видели письмо 2021 года, где юрист Шахматного клуба Сент-Луиса писал, что знает об обвинениях, выдвинутых Шахаде, с 2020 года. Интервью и документы, оказавшиеся в распоряжении „Уолл-стрит Джорнэл“, показывают, что клуб и федерация с 2021 года знали об обвинениях против Рамиреса, включая насилие над 15-летней девушкой. Несмотря на это, Рамирс занимал должность тренера женской сборной США на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи в 2022 году.

Сайт Chess.com получил запрос от „Уолл-стрит Джорнэл“ и ответил, что не поддерживал рабочих отношений с Рамиресом с 2013 года. „Впервые узнав об обвинениях в его адрес в 2019 году, мы приняли решение не рассматривать его кандидатуру для сотрудничества в будущем“.

Во вторник Рамирес уволился из Шахматного клуба Сент-Луиса, признав в сопутствующем заявлении, что продолжение сотрудничества с ним „не отвечает интересам Клуба“. Он сделал это через два дня после получения от „Уолл-стрит Джорнэл“ подробного списка обвинений.

Ранее, на следующий день после твита Шахаде, Рамирес был уволен с поста тренера шахматной команды Университета Сент-Луиса. Совет ФИДЕ также исключил его из состава Комиссии спортсменов ФИДЕ.

Рамирес - 34-летний американский гроссмейстер, тренер и комментатор, родившийся в Коста-Рике и представляющий Федерацию шахмат США с 2011 года. Как один из постоянных комментаторов Клуба шахмат Сент-Луиса, он брал интервью у Ханса Ниманна во время скандала на кубке Синкфилда в 2022 году, когда чемпион мира Магнус Карлсен снялся с игры в знак протеста против предполагаемого читерства.

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