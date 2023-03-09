Еще в одному популярном водном центре нашли опасную бактерию. Посетителей просят следить за здоровьем

По словам руководителя Aura keskus Кайрит Матто, на первом этаже закрывают часть душевых кабинок как в мужском, так и в женском отделении. „Снова откроем все души, когда новые анализы будут в порядке“, - сказала Матто.

Клиентов Aura keskus, которые посещали аквапарк в течение последних двух недель и пользовались душевыми кабинами певого этажа (прежде всего душем в женской половине, со стороны бани), просят следить за своим здоровьем и в случае появления признаков заболевания обращаться к врачу.

Основные факты о легионелле

Бактерия L. pneumophila была впервые выявлена в 1977 г.

Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды, в которой присутствует бактерия. Инфицирование может также произойти в результате аспирации заряженной воды и льда, особенно восприимчивыми к инфекции пациентами в условиях стационаров.

Инкубационный период болезни легионеров составляет 2–10 дней (однако в ходе некоторых вспышек он, согласно имеющимся данным, составлял до 16 дней).

Против болезни легионеров существуют лекарственные препараты, но пока не имеется вакцины.

Смерть от заболевания наступает в результате прогрессирующей пневмонии с расстройством и/или остановкой дыхания и полиорганной недостаточностью.

В отсутствие терапии течение болезни легионеров обычно ухудшается в течение первой недели.

В общей массе зарегистрированных случаев болезни 75–80% заболевших составляли лица в возрасте старше 50 лет и 60–70% – пациенты мужского пола.

Подробнее об инфекции читайте здесь.