ПОДКАСТ | Чучело на скользкой дорожке: как грамотно дебатировать и почему это полезно?(2)
Представители Таллиннского школьного клуба дебатов Илья Фрейберг, Максим Шарков, София Ларенс рассказали в подкасте RusDelfi, что такое дебаты и как грамотно спорить.
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„Бывало ли у вас такое, что вы придерживались какой-то точки зрения, но не могли ее достаточно четко объяснить, доказать, или просто структурировано выразить?“ - вопрошают представители Таллиннского школьного клуба дебатов. - В Эстонии есть возможность бесплатно овладеть этими навыками!“
По словам ребят из клуба дебатов, они собираются по вечерам и устраивают дебаты на совершенно разные темы: от глобализации до домашних животных. „Дебаты - это не только спор о политике, это развитие навыков критического мышления, обучение аргументации и публичным выступлениям“, - говорят они.
Сообщество Дебатов в Эстонии предлагает широкий спектр возможностей для всех, кто хочет заниматься саморазвитием и улучшить свои навыки коммуникации и аргументации. Начиная от студенческих дискуссионных клубов и национальных соревнований до Летней Академии дебатов, проектов и международных онлайн турниров.
У нас в стране есть русскоязычные клубы дебатов как в Таллинне, так и в Тарту, и в Силламяэ. Ярким примером является Университетский клуб дебатов TalTech, где собираются люди любых возрастов, слушают тренинги на всевозможные темы, а после играют в дебаты. Тоже самое относится и к Школьному клубу, где занимаются все желающие, чаще всего ученики 8-12 классов.
Каждый год проводится большое количество мероприятий связанных с дебатами. К примеру, проект Аргумент в основных школах и гимназиях по всей Эстонии. Основной его целью является то, чтобы каждый ученик, заканчивая школу, понимал, что такое конструктивное мышление, мог взвешивать и анализировать поступающую информацию, умел аргументировать свое мнение и не боялся этого делать.
На тренингах обсуждаются не только основы аргументации или правила построения речей, но и более общие темы, которые позволяют расширить свой кругозор. Неоднократно проводились тренинги на тему экономики, базовых прав людей, ядерного оружия, гендерных различий, геополитики разных стран, экологии, инфраструктуры, моральных ценностей, налогов и тому подобные.
„К нам приходили специалисты по Африке и рассказывали о регионе, его особенностях, социальной и экономической составляющей. Потом были дебаты на эту тему. Очень интересно!“ - говорит София Ларенс.
Для школьников в течение учебного года проводятся 3 этапа Школьного Чемпионата Эстонии, по итогам финала которого выявляется команда-победительница, у участников которой есть возможность поступить на очень многие направления в эстонских университетах без вступительных экзаменов.
„Однако дебаты - это не только турниры и обучение. В сообществе тебя ждет большое количество интересных, дружелюбных и эрудированных людей. На встречах клубов и после, за какой-нибудь любимой настольной игрой, создается семейная, теплая обстановка, в которой многие находят себе близких друзей и следуют с ними по жизни“, - говорят они.
Клуб TalTech собирается по вторникам в 18:00, чаще всего в здании SOC в TalTech.
Школьный клуб дебатов в Таллинне собирается по четвергам в 16:45 в молодежном центре на Raua, 23.
Instagram школьного клуба: @schooldebate
Instagram клуба TalTech: @debatestonia
Instagram Эстонского Сообщества Дебатов: @eestivaitlusselts