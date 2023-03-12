ПОДКАСТ | Чучело на скользкой дорожке: как грамотно дебатировать и почему это полезно?

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„Бывало ли у вас такое, что вы придерживались какой-то точки зрения, но не могли ее достаточно четко объяснить, доказать, или просто структурировано выразить?“ - вопрошают представители Таллиннского школьного клуба дебатов. - В Эстонии есть возможность бесплатно овладеть этими навыками!“

По словам ребят из клуба дебатов, они собираются по вечерам и устраивают дебаты на совершенно разные темы: от глобализации до домашних животных. „Дебаты - это не только спор о политике, это развитие навыков критического мышления, обучение аргументации и публичным выступлениям“, - говорят они.

Сообщество Дебатов в Эстонии предлагает широкий спектр возможностей для всех, кто хочет заниматься саморазвитием и улучшить свои навыки коммуникации и аргументации. Начиная от студенческих дискуссионных клубов и национальных соревнований до Летней Академии дебатов, проектов и международных онлайн турниров.

У нас в стране есть русскоязычные клубы дебатов как в Таллинне, так и в Тарту, и в Силламяэ. Ярким примером является Университетский клуб дебатов TalTech, где собираются люди любых возрастов, слушают тренинги на всевозможные темы, а после играют в дебаты. Тоже самое относится и к Школьному клубу, где занимаются все желающие, чаще всего ученики 8-12 классов.

Каждый год проводится большое количество мероприятий связанных с дебатами. К примеру, проект Аргумент в основных школах и гимназиях по всей Эстонии. Основной его целью является то, чтобы каждый ученик, заканчивая школу, понимал, что такое конструктивное мышление, мог взвешивать и анализировать поступающую информацию, умел аргументировать свое мнение и не боялся этого делать.