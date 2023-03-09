Государственный суд: штраф женщине, поздравившей мужчин с днем ВДВ, был обоснован(3)
Сегодня, 9 марта, Государственный суд постановил, что женщина, разместившая в публичной группе Facebook фото с изображение символики ВДВ, виновна в поддержке и оправдании преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине. Поздравление с Днем десантника было размещено после кровавой бани в Буче.
Полиция оштрафовала Галину Киселеву на 1200 евро за размещение 2 августа прошлого года в Facebook поздравления по случаю Дня Воздушно-десантных войск в группе жителей Йыхви и Кохтла-Ярве. Этот праздник официально отмечается в России. На прикрепленной к посту фотографии были изображены солдаты с флагом Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
Согласно закону, правонарушением является публичное демонстрирование символа, связанного с агрессией, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия.
Уездный суд отменил штраф, наложенный на Киселеву, и закрыл производство о проступке. По мнению суда первой инстанции, опубликованная картинка не была напрямую связана с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом.
Судебная коллегия Государственного суда по уголовным делам не согласилась с этим решением. В опубликованном сегодня постановлении говорится, что наложенный полицией штраф имел под собой законные основания.
Судебная коллегия отметила, что на момент публикации сообщения Киселевой военная агрессия России против Украины продолжалась уже несколько месяцев. Также к тому моменту стали известны чудовищные военные преступления России в Украине, включая убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче. Вышеперечисленные преступления связывают именно с десантниками.
Государственный суд счел, что поздравительное сообщение с фотографией российских солдат в такое время является недвусмысленным заявлением о поддержке российских вооруженных сил и совершенных ими международных преступлений. Более того, Россия на протяжении десятилетий использует культ десанта в качестве идеологического оружия для демонстрации своего якобы военного превосходства. День ВДВ, который отмечается в России на государственном уровне, не имеет никакого отношения к Эстонской Республике.
Коллегия также разъяснила, что при доказывании проступка не имеет значения, было ли международное преступление, для поддержки или оправдания которого используют определенный символ, установлено решением суда или нет. Эстонское государство безоговорочно осудило военное вторжение России в Украину, назвав его агрессией в заявлениях Рийгикогу и признав зверства, совершенные против украинского народа, военными преступлениями и геноцидом.
О том, используется ли символ для поддержки и оправдания международного преступления, судить следует с точки зрения среднего разумного человека, осведомленного о том, что происходит в мире.
Следует принимать во внимание значение самого символа, а также время (например, годовщина или отдаленность события по времени), место (например, театральное представление или политическая демонстрация) и способ демонстрации (например, ношение свастики на браслете или изображение свастики, выброшенной в мусорное ведро).
С решением Государственного суда можно ознакомиться здесь.
Подробнее о том, как началась эта история и как ее комментирует Галина Киселева, читайте в материале „1200 евро за картинку: женщина поздравила мужчин с днем ВДВ, и полиция возбудила против нее дело. Что нужно знать всем жителям Эстонии?“.