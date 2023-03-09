Yle: Россия активизировалась на соседнем с Финляндией острове Гогланд. Замечено вмешательство в работу GPS

По спутниковым снимкам видно, что на острове установили радиолокационную станцию. Также, по данным российских СМИ, несколько лет назад Россия построила на острове несколько вертолетных площадок.

После захвата Крыма в регионе стали проводить больше учений воздушно-десантных войск и сил специального назначения.

Город Котка, в котором расположен крупнейший контейнерный порт Финляндии, находится всего в 40 километрах от Гогланда. До Хельсинки можно долететь очень быстро.

По информации Yle, вероятно, что именно с этого острова пытались вмешаться в работу GPS-сигналов в марте прошлого года. Об этом свидетельствуют локационные данные, переданные самолетами, которые в воздушном пространстве Финляндии испытывали проблемы с GPS на протяжении сотен километров в течение нескольких минут.

Финские власти не комментируют вопросы, связанные с островом Гогланд.

По оценке старшего научного сотрудника Института международных отношений Шарли Салониус-Пастернака, Россия использует Гогланд в качестве пункта дозаправки и запасной вертолетной площадки. Он отмечает, что с военной точки зрения это рационально, поскольку остров принадлежит России, и она может делать там все, что захочет.

Салониус-Пастернак не считает активизацию России на острове угрозой для безопасности Финляндии. Россия готовится к любому исходу событий и, как напоминает исследователь, если все останется на уровне общей подготовки, то это ни на что не повлияет.

Гогланд является передовым сторожевым постом, который предоставляет для российских вооруженных сил различные возможности. Однако у эксперта это не вызывает беспокойства.

„С момента обретения независимости, Финляндия, возможно, никогда не была в такой безопасности, как сейчас, поскольку внимание России сосредоточено на Украине. Большинство войск, которые дислоцировались у финской границы, находятся сейчас в Украине. Кроме того, часть войск была там уничтожена“, - считает ученый.

По словам исследователя, финские оборонительные силы находятся, возможно, в лучшей готовности за всю свою историю. К тому же усилилось сотрудничество со Швецией, Норвегией и США.