ВИДЕО | Рейнсалу: Партия реформ воспользовалась в отношении соцдемов и Eesti 200 тактикой приручения

Партия Isamaa неудачно выступила на выборах и теперь останется в оппозиции. Урмас Рейнсалу, пока еще занимающий пост министра иностранных дел, полагает, что причину слабого результата следует искать в противостоянии Партии реформ и EKRE.

„Меньшие партнеры потеряли голоса“, - сказал он, отметив, что из правящих партий доминирующую позицию занимала Партия реформ, а не Isamaa и не Социал-демократическая партия.

В период кризисов народ стремится к стабильности, этим, по словам Рейнсалу, и объясняется поддержка реформистов. „Думаю, что на выборах в Латвии сложилась примерно такая же ситуация“, - сказал он.

Партии Isamaa, добавил Рейнсалу, теперь предстоит проанализировать результаты и продолжать отстаивать интересы своих избирателей, находясь в оппозиции. „Мы не радикальная оппозиция. Очень важно дать обществу сигнал о том, что у нас есть общие точки соприкосновения“, - сказал он, добавив, что партия готова к тому, чтобы предлагать альтернативные решения.

Рейнсалу не считает, председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер должен автоматически оставить свой пост, а сам Рейнсалу не имеет амбиций, чтобы стать новым лидером партии. Он подчеркнул, что ответственность за полученный на выборах результат несет вся команда.

Как стало известно еще во вторник, Партия реформ намерена образовать правительство с Социал-демократической партией и партией Eesti 200. Заметив, что вряд ли коалиция была создана еще в ночь после выборов, Рейнсалу сказал, что после объявления результатов выборов Партия реформ прежде всего приручила сегодняшних партнеров по переговорам.

Более подробно в интервью!