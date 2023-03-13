ВИДЕО | Шеф-повар Владислав Дьячук о том, где у нас растут правильные гамбургеры

Тем, что ресторан использует качественные местные фермерские продукты, можно еще больше выделиться и заинтересовать гостей – считает Владислав Дьячук. Возникает синергия, и в ресторанах сегодня есть этот тренд, он очень сложный. В итоге именно от ресторанов и шеф-поваров во многом зависит, что и в каких объемах будут выращивать фермеры. А вот фермеров в Эстонии, по оценке топового шеф-повара, маловато.

С одной стороны, рестораны всегда готовы поддержать фермеров и закупить именно эстонскую продукцию. Например, готовя новое меню, оговаривают стабильные поставки – а значит, у фермеров будет гарантированный рынок. И обсуждая идеи новых блюд, спрашивают: а можете вырастить для нас вот это? „По сути мы, получается, друзья. И шефы действительно формируют рынок фермерской продукции“. Но фермерам не хватает логистики и поддержки – в том числе государства. Хотя ситуация сейчас лучше, чем была 10 лет назад.

„Такие проекты как Зеленая столица дают больше возможностей фермерам, - говорит Владислав Дьячук. - Я думаю, что если подтолкнуть и создать какие-то условия, то фермеров и фермерской продукции у нас будет больше. Если ничего не делать, на нас, шеф-поварах, сложновато будет выехать. И очень много зависит от наших политиков, от того, насколько они сами вовлечены в тему здорового питания. Очень важное внутреннее понимание“.

И в конце концов от такого развития выиграют все – не только рестораны, но и каждый из нас, отправляясь в магазин или на рынок за продуктами.

Смотрите в видеоподкасте:

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