10.03.2023, 10:02
Соревнуешься с россиянами? Денег не получишь! Латвия лишила финансирования первую ракетку страны
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Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) приступил к реализации идеи министра образования и науки Анды Чакши прекратить финансирование спортсменов, которые соревнуются с представителями России и Беларуси в коммерческих соревнованиях. В результате такие спортсмены, как Алена Остапенко, Томс Скуиньш и Кристс Нейландс, остались без пособия Latvijas Olimpiskā vienība (LOV).
В распоряжение портала Delfi.lv поступила информация о том, что ЛОК принял решение приостановить выплату пособия в марте 2023 года (за февраль) велосипедистам Томсу Скуиньшу и Кристсу Нейландсу до дальнейшего распоряжения.