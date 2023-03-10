Соревнуешься с россиянами? Денег не получишь! Латвия лишила финансирования первую ракетку страны

В распоряжение портала Delfi.lv поступила информация о том, что ЛОК принял решение приостановить выплату пособия в марте 2023 года (за февраль) велосипедистам Томсу Скуиньшу и Кристсу Нейландсу до дальнейшего распоряжения.

Такое решение принято в соответствии с заключенным 15 февраля соглашением о сотрудничестве между ЛОК и Министерством образования и науки Латвийской Республики, одним из условий которого является „обеспечить, чтобы в рамках Договора о сотрудничестве средства государственного бюджета не выделялись спортсменам и спортивным работникам в случае их участия в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены Российской Федерации или Республики Беларусь, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций“.