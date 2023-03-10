Теннис
10.03.2023, 10:02

Соревнуешься с россиянами? Денег не получишь! Латвия лишила финансирования первую ракетку страны

 
Алена Остапенко
Алена Остапенко
ФОТО: Kamran Jebreili | Scanpix

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) приступил к реализации идеи министра образования и науки Анды Чакши прекратить финансирование спортсменов, которые соревнуются с представителями России и Беларуси в коммерческих соревнованиях. В результате такие спортсмены, как Алена Остапенко, Томс Скуиньш и Кристс Нейландс, остались без пособия Latvijas Olimpiskā vienība (LOV).

В распоряжение портала Delfi.lv поступила информация о том, что ЛОК принял решение приостановить выплату пособия в марте 2023 года (за февраль) велосипедистам Томсу Скуиньшу и Кристсу Нейландсу до дальнейшего распоряжения.

Такое решение принято в соответствии с заключенным 15 февраля соглашением о сотрудничестве между ЛОК и Министерством образования и науки Латвийской Республики, одним из условий которого является „обеспечить, чтобы в рамках Договора о сотрудничестве средства государственного бюджета не выделялись спортсменам и спортивным работникам в случае их участия в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены Российской Федерации или Республики Беларусь, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций“.

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