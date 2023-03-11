Новости Эстонии
11.03.2023, 08:01

Сотни тысяч семей с марта по май получат доплату в рамках нового закона о семейных пособиях

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Читайте, попадаете ли вы в их число!
Пособие за детей до 18 лет приходит на счет родителям, но после того, как ребенку исполнится 18, он может представить заявление и получать свои деньги лично
Пособие за детей до 18 лет приходит на счет родителям, но после того, как ребенку исполнится 18, он может представить заявление и получать свои деньги лично
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Из-за задержки принятия нового закона о семейных пособиях, тысячи семей недополучили положенные им выплаты. Департамент социального страхования обещает часть из них выплатить до конца марта, часть - до конца мая. Если в ваше семье растет ребенок, которому не исполнилось 19 лет, но который до этого нигде не учился, то новые ставки пособия могут приятно удивить.

И это не касается только лишь многодетных семей (о них будет отдельно ниже).

„Недополученные деньги за январь будут перечислены всем, кому причитается, не позднее 31 мая“, - подтвердила пресс-секретарь Социального департамента.

Важно: когда ребенку исполняется 18 лет, он может подать заявление для получения пособия на собственный счет. Если ребенок не представит заявление, то пособие будет перечисляться на счет родителя, - пояснили RusDelfi в социальном департаменте.

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