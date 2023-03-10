ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Наследование имущества из-за границы: в каких случаях требуется свидетельство о праве на наследство?

В случаях наследования, когда наследодатель умер 17 августа 2015 года или позже, применяется Европейский регламент о наследовании (Регламент Парламента и Совета ЕС № 650/2012). Этот закон выравнивает юридические права выбора и делопроизводство между разными странами. Как правило, вопросы наследования решаются по законам страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства перед смертью, независимо от местонахождения имущества. Например, это означает, что квартира, оставленная в Тарту гражданином Эстонии, поселившимся в Финляндии, будет унаследована в соответствии с законодательством Финляндии. Или, с другой стороны, наследование имущества, оставленного в Финляндии финским пенсионером, проводящим свои пенсионные годы в Эстонии, может происходить в соответствии с законодательством Эстонии.

Однако к эстонским нотариусам из зарубежных стран все чаще обращаются с просьбой оформить свидетельство о праве на наследство по европейскому формату.

Также было достигнуто соглашение о подтверждении и оформлении права наследования. Разработано единое европейское свидетельство о праве на наследство, которое можно использовать для подтверждения наследства в одной стране по законодательству другой страны. Это не очень актуально в отношениях Эстонии с Финляндией, поскольку в Эстонии также признаются внутренние акты финского наследования. Поэтому не всегда требуется отдельное европейское свидетельство о наследовании. Однако к эстонским нотариусам из зарубежных стран все чаще обращаются с просьбой оформить свидетельство о праве на наследство по европейскому формату.

Хотя Соединенное Королевство было членом Европейского Союза, когда было принято Положение о наследовании, оно не применяло и не применяет Европейское положение. Ни Ирландия, ни Дания не присоединились к регламенту.

Так что в Соединенном Королевстве все должно быть сделано в соответствии с тамошними правилами. В отличие от нашей континентально-европейской традиции, согласно англо-американской системе наследования, наследство не переходит непосредственно к наследнику, для его администрирования назначают юридическое лицо. Одной из его обязанностей является определение и погашение долгов наследодателя. Только тогда чистый остаток переходит наследнику. Свидетельство о праве на наследство не оформляется, устанавливаются наследники, и наследство вручается им представителем наследодателя.